Парламентарии навестили в Краснодаре пострадавших во время ЧП в керченском колледже
В Краснодарской краевой клинической больнице остаются девять человек, пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском колледже
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Спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 26 октября навестили пострадавших, находящихся в краснодарской больнице. Спикеры парламентов пообщались с пострадавшими, передали подарки и пожелали выздоровления. Днем ранее Бурлачко и Константинов посетили пострадавших, которые находятся в керченской городской больнице имени Пирогова.
По информации пресс-службы ЗСК, ЧП в Керчи внесло поправки и в повестку дня XXIX конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая открывается 25 октября в Краснодаре. Первый вопрос, выносимый на обсуждение, посвятят инициативе по усилению мер безопасности в школах и колледжах. Докладчиком выступит председатель Госсовета Крыма.
Пострадавших в керченском колледже также навестили священнослужители Пантелеимоновского храма Краснодара. Настоятель Константин Капранов, иереи Виталий Рудченко и Андрей Кретов 25 октября посетили подростков, которые находятся в Краснодарской краевой клинической больнице. Они благословили пострадавших, передали им материальную помощь, иконы и цветы.
В палате подростков, готовящихся к операции, священники отслужили краткий молебен, сообщила пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Как писали Юга.ру, в Керченском политехническом колледже 17 октября учащийся Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой.
В результате погиб 21 человек, более 70 человек получили ранения. Из краснодарской детской краевой больницы 24 октября выписали одного из пострадавших подростков.
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