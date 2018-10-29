«ЮгСтройИнвест» открыл продажу квартир в 30 литере микрорайона «Губернский»

Партнерский Краснодарский край

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 29 октября открыла продажи в 30 литере микрорайона «Губернский»

Об этом сообщила начальник отдела продаж компании Елена Богачева.

«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" рада объявить о том, что продажам квартир в 30 литере микрорайона "Губернский" дан старт. Здесь все рядом — красивые зеленые аллеи, новая школа, детский сад, остановка общественного транспорта. Уверены, в новом доме будет удобно жить каждому!» — сказала она.

В микрорайоне «Губернском» есть детский сад, тут работает самая большая школа в Краснодаре. В ближайшее время «ЮСИ» возведет еще один детский сад на 300 мест с яслями. Для жителей создали роллердром, аллеи общей площадью более 3 тыс. кв. метров, пространство для занятий спортом и игровые комплексы.

«ЮгСтройИнвест» планирует и дальше развивать микрорайон и призывает поторопиться с выбором квартиры — ведь многие стараются бронировать жилье еще до старта продаж, сообщает пресс-служба компании.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Краснодар Строительство
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