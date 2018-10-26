«Норникель» заключил соглашение о партнерстве с Федерацией хоккея России

Компания «Норильский никель» стала генеральным партнером Федерации хоккея России (ФХР), а также мужской и женской национальных сборных по хоккею

Помимо этого «Норникель» будет развивать детско-юношеский и массовый спорт в рамках нацпрограммы подготовки хоккеистов «Красная машина». Условия контракта не раскрываются, однако источники «Ведомостей» называют сумму порядка 1 млрд рублей в год.

«Хоккей — особенный вид спорта для нашей страны, с которым связаны легендарные победы прошлого и настоящего, — комментирует подписание соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин. — Наше сотрудничество с ФХР позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на новый профессиональный уровень. Это заложит прочный фундамент для будущих побед российских спортсменов и в целом для здоровья молодого поколения».

Известный в прошлом хоккеист Павел Буре, в 2013–2014 годах работавший генеральным менеджером хоккейных команд Краснодарского края, уверен, что сотрудничество поможет в развитии как детского, так и взрослого хоккея.

«Сотрудничество Федерации хоккея России с "Норильским Никелем" показывает, что наш спорт востребован и привлекает внимание и простых болельщиков, и деловых кругов. Очень хорошая идея. В России принято следить за большими хоккейными событиями, когда играет сборная. Я сам в этом не раз убеждался как хоккеист и как хоккейный функционер. Поэтому и крупные компании заинтересованы в продвижении национального бренда, наших спортивных успехов. Я уверен, что договор о сотрудничестве поможет развивать детский хоккей, в частности — начатую ФХР национальную программу подготовки хоккеистов, помогать в развитии и продвижении хоккея. Это замечательно, что такие спонсоры, как "Норильский Никель", идут навстречу. Успехи, достигнутые на Олимпиаде, надо развивать», — заявил Буре.

По условиям соглашения, «Норникель» будет поддерживать программу подготовки хоккейных сборных к Олимпийским играм 2022 года в Китае.