«РН-Краснодарнефтегаз» наградили премией за достижения в области разведки и добычи нефти

Компания «РН-Краснодарнефтегаз» получила премию «Роснефти» за достижения в области разведки и добычи

Награду вручили на четвертой ежегодной технологической конференции НК «Роснефть». Премию «Роснефти» присуждают за реализацию новых технологических решений или усовершенствование бизнес-процессов, повышающих эффективность производства.

Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаза» победили в номинации «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». Они представляли проект «Приспособление для тампонирования аварийных скважин ПТ-400», сообщили в пресс-службе компании.

«Мы разработали новое оборудование, благодаря которому при минимальных капитальных вложениях в разы повышается эффективность процедуры тампонирования скважин, снижается риск травмирования работников, кратно снижается воздействие на окружающую среду», — рассказал куратор проекта, руководитель региональной группы обеспечения безопасности производственных процессов Роман Щербаков.

По его словам, оборудование прошло опытно-промышленные испытания и уже было применено в реальных условиях.

Конкурсные проекты оценивала экспертная комиссия. В ее состав вошли руководители департаментов «Роснефти». Работы оценивали по таким критериям, как размер созданного экономического эффекта, реализация проекта в отрасли, актуальность проблемы, влияние на окружающую среду и безопасные условия труда работников.

Также проект «РН-Краснодарнефтегаза» получил первое место в секции «Экология, промышленная безопасность, охрана труда». Конкурс провели на ежегодной XIII Научно-технической конференции молодых специалистов НК «Роснефть».

В пресс-службе компании пояснили, что лучшие проекты молодежи рекомендуют к внедрению в производство.