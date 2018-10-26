Грузооборот Туапсинского порта с начала года снизился на 10,9%

Грузооборот Туапсинского морского торгового порта с января по сентябрь составил 9,4 млн тонн

Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,9%. В пресс-службе ТМТП сообщили, что снижение общего грузооборота обусловлено уменьшением перевалки нефтеналивных грузов до 3,76 млн тонн. По сравнению с показателем прошлого года он сократился на 24%.

С начала года в порту обработали 5,7 млн тонн сухих грузов, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Снижение на 12,8% объемов угля — до 2,03 млн тонн — компенсировали ростом объемов по черным металлам. Их грузооборот вырос до 2,2 млн тонн или 18,5%.

Отмечается, что отгрузка зерновых сохранилась на уровне аналогичного периода 2017 года и составила 1,42 млн тонн. Грузооборот фруктов и овощей продолжил восстановление после частичного снятия запрета импорта из Турции и достиг 31,9 тыс. тонн. За девять месяцев прошлого года этот показатель составил 5,5 тыс. тонн.

Объем экспорта снизился по отношению к показателю прошлого года на 11,7% — до 9,3 млн тонн. Перевалка импортных грузов составила 0,14 млн тонн.

С января по сентябрь в ТМТП обработали 558 судов. Из них 239 — сухогрузы, 319 — нефтеналивные корабли. Также порт принял 83,6 тыс. железнодорожных вагонов.