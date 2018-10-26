Уроженец Ставрополья собирал деньги на отправку знакомого в Сирию, отбывая срок в Австрии. За это в России его осудили еще на 16 лет
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Ставропольского края Бекхану Зубайреву, организовавшему сбор денег для отправки знакомого к боевикам в Сирию
Зубайраев отбывал уголовное наказание за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» в тюрьме г. Грац в Австрии. По данным следствия, находясь там, он разместил призыв о сборе денежных средств своему знакомому из Грозного Сулейманову в мессенджере Telegram. Последний намеревался поехать с Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков.
Собрав сумму в 600 евро, Зубайраев поручил одному из участников группы в мессенджере перевести их Сулейманову. Перевод был осуществлен в апреле 2016 года.
Зубайраев обвинялся по ст. 205.5 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Сулейманов ранее также был осужден — по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Намерение принять участие в деятельности террористической организации), сообщили в пресс-службе суда.
Зубайрев отбыл свой срок в Австрии, после чего его депортировали в Россию.
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