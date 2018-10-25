В Усть-Лабинске откроют детский сад на 250 мест

В Усть-Лабинске на улице Центральной откроют новый детский сад «Сказка»

Детсад представляет собой двухэтажное здание. Он будет рассчитан на 250 детей. Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко пояснил, что за последние годы это первое дошкольное учреждение, построенное с нуля.

В детском саду будут работать тринадцать групп. Четыре из них предназначены для детей раннего возраста, восемь — для дошкольников. Предусмотрена одна группа для детей с особенностями развития.

Протоирей Александр Черных 20 октября освятил новое учреждение. Планируется, что в ближайшее время состоится открытие детсада, сообщила 22 октября пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.