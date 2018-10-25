Кубань и Крым подписали соглашение о развитии яхтенного туризма

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заключили соглашение о развитии яхтенного туризма в регионах

Главы парламентов Кубани и Крыма встретились в рамках предстоящей XXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. 25 октября делегаты посетили городскую больницу №1, где проходят лечение шестеро студентов Керченского технологического колледжа, пострадавших во время нападения 17 октября.

«Это стало потрясением для нас всех — для России и для Кубани. Мы одна страна, у нас одно прошлое, одно настоящее и одно будущее. Поэтому та беда, которая случилась в Керчи, моментально нашла отклик на Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в первые же минуты заявил, что регион готов оказать всю необходимую помощь соседям», — сказал Юрий Бурлачко.

Заместитель главного врача по медицинской части керченской больницы Мая Хужина от лица персонала учреждения и жителей города поблагодарила главу Кубани.

После посещения больницы главы парламентов и члены делегации побывали в колледже, где возложили цветы и почтили память погибших.

Темой встречи стало рассмотрение обращения Госсовета Крыма по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма, к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В обращении говорится, что яхтингу не уделили внимания в подготовленной концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». По мнению председателя Госсовета республики Владимира Константинова, яхтенный туризм становится доступным для среднего класса и перестает быть элитным отдыхом. Он отметил, что Краснодарский край и Крым обладают достаточным потенциалом для развития нового перспективного направления.

«Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма. Он очень перспективен и для Краснодарского края. Сегодня мы рассмотрим его детально, перед предстоящим вынесением на 29-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации», — сказал Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что соглашение — даже не начало пути, но отправная точка. Для эффективного развития нужно минимум 19 марин.

«Очень продолжительный, очень ресурсоемкий процесс. И если сейчас не успеть, то можно безвозвратно опоздать», — резюмировал спикер ЗСК.

Депутат Госдумы Иван Демченко положительно оценил инициативу двух регионов, но отметил, что строительства марин недостаточно — нужно привлекать к занятиям яхтингом детей и молодежь, а для этого при маринах надо открывать водно-спортивные центры.

В Краснодарском крае работают девять объектов яхтенной инфраструктуры общей вместимостью до 600 судов. Большинство из них не соответствуют требованиям ГОСТа, а удаленность марин друг от друга не позволяет создать район интенсивного яхтинга. Для решения задачи в генпланах прибрежных муниципальных образований Краснодарского края на участке от Анапы до Шепси определены места размещения еще 16 марин. По словам Константинова, стратегия социально-экономического развития Крыма предусматривает развитие яхтенной инфраструктуры в Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Коктебеле, Алуште и Евпатории.

Представители делегации Кубани поделились опытом введения курортного сбора в регионе. По словам первого заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, за 2,5 месяца край собрал более 80 млн рублей, что на 17% выше заявленного годового плана. Однако есть и неразрешаемые вопросы: евозможность взимания сбора физлицами, сдающими жилье и не являющимися индивидуальными предпринимателями, ограничения в использовании контрольно-кассовой техники. По всем обозначенным темам будут подготовлены обращения в адрес уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.