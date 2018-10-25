«Сбербанк страхование» ускорит возмещение ущерба от стихийных бедствий жителям Краснодарского края

В Краснодарском крае «Сбербанк страхование» поможет жителям возместить убытки от стихии в упрощенном порядке

СК «Сбербанк страхование» принимает заявления от жителей Краснодарского края, чье имущество пострадало от сильных ливней. Убытки урегулируют в упрощенном порядке в максимально сжатые сроки.

Уже 25 октября в компанию поступило пять обращений от клиентов, проживающих в Апшеронском и Туапсинском районах. По прогнозам страховщика, основной объем обращений начнет поступать в компанию в течение недели после стабилизации погодной ситуации.

«На пострадавших от стихии территориях введена упрощенная процедура урегулирования убытков: из стандартного пакета документов на выплату исключены справки компетентных органов. Достаточно удобным способом — через мобильное приложение, отделения Сбербанка или через эксперта-оценщика — передать в страховую компанию заявление о произошедшем событии с перечнем поврежденного имущества, банковские реквизиты для перевода выплаты, копии паспорта и страхового полиса. Получить подробную консультацию и уточнить перечень документов на выплату можно по номеру круглосуточного единого телефона страховой компании 8 (800) 55-555-7 (бесплатный звонок по РФ)», — рассказал операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября из-за ливней в Туапсинском районе затопило многие населенные пункты. Власти ввели в Туапсе и в Апшеронском районе режим ЧС.

По последней информации, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.

В селе Цыпка Туапсинского района обрушилась часть моста. Еще один мост размыло в Лазаревском районе Сочи. Из-за подтопления путей задержали более 31 поезда. Кроме того, на федеральную трассу Джубга — Сочи в районе населенных пунктов Аше и Советквадже сошли сели.