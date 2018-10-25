Кадыров предлагает Лобову провести бой в Чечне и обещает ему больше денег, чем UFC

Рамзан Кадыров предложил провести бой Зубайры Тухугова и Артема Лобова в Чечне

Поединок чеченского спортсмена Зубайры Тухугова и ирландского бойца Артема Лобова под эгидой UFC должен был состояться 27 октября, однако организация его отменила. Тухугова отстранили из-за участия в массовой драке после боя за чемпионский титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором.

24 октября прошло заседание Атлетической комиссии штата Невада, во время которого должны были принять решение о дисквалификации Тухугова. Однако рассмотрение вопроса перенесли до 10 декабря.

В интервью ESPN Артем Лобов заявил, что в случае дисквалификации чеченского бойца тоже покинет UFC. «Я буду сражаться с ним в ACB, Bellator или в любой лиге, в которой он пожелает. Но я его достану», — сказал ирландец.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 октября в своем инстаграме вместе с Тухуговым записал видеообращение к ирландскому спортсмену и пригласил его в Чечню.

«Мы приглашаем его провести бой с Зубайрой на любых условиях и дадим ему больше денег, чем UFC. И организуем в любом месте. В "Ахмате" хороший турнир. Дадим ему выступить в главном событии вечера. Ты выступил по-мужски, ждем ответ», — сказал глава региона.

Тухугов добавил, что они с Лобовым обязательно увидятся — «если не в UFC, то в "Ахмате"».

Спустя несколько часов Лобов ответил в своем инстаграме видеосообщением. Он поблагодарил Кадырова за приглашение и предложил дождаться решения комиссии.

«Если Зубайру уволят, то буду рад принять ваше предложение. Скажу больше: все деньги, которые я получу с этого боя, где бы он ни состоялся, я отдам на пожертвования в детские дома. Большое вам спасибо еще раз», — заявил спортсмен.

Следующий поединок Лобова пройдет 27 октября под эгидой UFC с американским бойцом Майклом Джонсоном.

Артем Лобов — ирландский боец смешанных единоборств русского происхождения, который тренируется в команде Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером. Лобов выступает в UFC за Ирландию, однако всегда выходит на октагон с флагом Ирландии и России, подчеркивая, что представляет обе страны. В 2017 и 2018 годах между Лобовым и Хабибом Нурмагомедовым произошли конфликты, подробнее о них читайте в нашем обзорном материале.

Зубайра Тухугов — чеченский спортсмен, с 2015 года состоял в UFC, пока его не уволили из организации за участие в массовой драке после боя Нурмагомедова и МакГрегора.

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Как писали Юга.ру, бой за чемпионский титул UFC в легком весе состоялся 7 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов удушающим захватом победил МакГрегора, а после покинул октагон и развязал драку в зрительном зале. Из-за этого организаторы не выдали ему чемпионский пояс и не заплатили гонорар.

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