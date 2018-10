Кадыров предлагает Лобову провести бой в Чечне и обещает ему больше денег, чем UFC

View this post on Instagram

Мы приветствуем дерзкие заявления... Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова @zubairatukhugov и Артёма Лобова @rushammer станет невозможен в рамках UFC @ufc - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму... Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» @akhmat_mma в Грозном, если, конечно, со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику, как это стало модно в наше время... АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!