В Краснодаре установят новую скульптуру Draped Data

В Краснодаре 27 октября в Чистяковской роще откроют объект современного искусства авторства Владимира Омутова

«Это большая абстрактная форма, которая состоит из равных блоков. Они создают эффект движения, который можно ассоциировать со стихийным движением. Изначально я закладывал мысль, что это движение частиц, draped data — заблокированные данные. Но скульптура открыта для наблюдений и интерпретаций, их может возникнуть множество. Я не хочу давать одно конкретное объяснение», — рассказал Юга.ру автор скульптуры Владимир Омутов.

Куратор проекта Олег Сафронов отмечает, что проект по установке объектов современного искусства финансируется не из городского бюджета, а из личных средств мецената, который пожелал остаться неизвестным.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог современных арт-объектов для благоустройства города. Экспертная комиссия из 20 активных жителей города, предпринимателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров с помощью голосования определила тройку лидеров. В нее попали работы Draped Data Владимира Омутова, «Березы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.