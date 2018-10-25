В Ставрополе парень задушил свою девушку, закопал ее тело в подвале и залил бетоном

Ставропольский край

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В Ставрополе парня заподозрили в убийстве девушки

По данным следствия, 25 сентября во время ссоры 29-летняя женщина попросила своего 25-летнего молодого человека уйти из ее дома. Тогда мужчина надел на сожительницу наручники и задушил. После этого парень закопал тело погибшей в подвале дома и забетонировал.

Молодого человека задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет смерть Ставрополь Убийство
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