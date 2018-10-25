В Ростовской области женщина морила голодом и избивала 11-летнего сына

В Каменске-Шахтинском будут судить женщину, которая издевалась над своим сыном

По предварительным данным, жительница Каменска-Шахтинского злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни. Кроме того, она не занималась воспитанием своего 11-летнего сына. Женщина не кормила его, унижала и избивала мальчика. А также ее не заботила чистота в доме. В июле 2018 года ребенка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Уголовное дело возбудили по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Сейчас дело направили в суд, сообщила 24 октября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.