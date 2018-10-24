На Дону за избиение человека до смерти осудили двух бывших военнослужащих

Ростовская область

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В Ростовской области вынесли приговор двум бывшим военнослужащим, которые избили до смерти человека

Следствие и суд установили, что в октябре 2017 года военные Борис Веденкин и Виктор Олейников в нетрезвом состоянии избили до смерти посетителя кафе в Каменске-Шахтинском.

Также выяснилось, что в августе и сентябре 2017 года Олейников, проходя службу по призыву, дважды самовольно покидал военную часть.

Двух мужчин признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в составе группы лиц).

Кроме того, Олейникова осудили по ч. 1 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части без уважительных причин, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, продолжительностью более двух суток, но не более десяти суток) и ч. 4 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части без уважительных причин, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, продолжительностью свыше одного месяца).

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил Олейникова к восьми с половиной годам колонии строгого режима, а также штрафу в 10 тыс. рублей, Веденкина — к восьми годам колонии, сообщает 24 октября пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. 

Армия Суд
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