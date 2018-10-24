Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над 13-летней дочерью

В Ростовской области 38-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над дочерью

По данным следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года житель поселка Тарасовский совершил в отношении своей 13-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Мужчина заключен под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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