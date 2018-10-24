В Белореченском индустриально-технологическом техникуме компания «ЕвроХим» провела «День карьеры»
В Белореченском индустриально-технологическом техникуме 19 октября для студентов провели «День карьеры», который организовала компания «ЕвроХим»
Мероприятие открыли директор техникума Рубен Мадельян и административный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Маклаков. Сотрудник компании Анатолий Грипас рассказал о том, как во время учебы он проходил производственную и преддипломную практику на предприятии. Он продолжил работу на заводе после окончания техникума и службы в армии.
На дне карьеры студенты могли пообщаться с представителями «ЕвроХима», получить контакты и оставить свои анкеты для трудоустройства. Они договаривались о прохождении практики и задавали интересующие их вопросы о предприятии, сообщили в пресс-службе компании.
Участники мероприятия познакомились с изобретателем из Московского политехнического музея Алексеем Иванченко. Он провел практическое занятие «Опытная лаборатория», на котором поставил эксперименты по физике и химии. В интерактивной зоне студенты проверили свои знания о «ЕвроХиме». Также для них провели интеллектуальную развивающую игру «Квиз», на которой учащиеся освоили навыки командной работы и логики. Все участники получили фотографии.
Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» устроили флешмоб. На мероприятии среди студентов разыграли цифровую технику. Призы получили учащиеся техникума Данила Кравцов и Екатерина Захарова.
Начальник отдела по работе с персоналом «ЕвроХим-БМУ» Ирина Грипас рассказала, что предприятие может предоставить выпускникам стабильную работу. На мероприятии студентам рассказали о преимуществах работы в компании, масштабе завода и возможностях развития, которые есть у сотрудников рабочих специальностей.
«Мы плотно сотрудничаем с "ЕвроХимом", так как выпускники техникума часто приходят работать на "Белореченские минудобрения". Для предприятия мы готовим сварщиков, электромонтеров, химиков-технологов», — сказал Рубен Мадельян.
По его словам, в техникуме при содействии «ЕвроХима» построили и оборудовали лабораторию, а также открыли направление «Химическая технология неорганических веществ». Через год будет первый выпуск по этой специальности.
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