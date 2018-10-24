В аэропорту Краснодара во время учений загорелся самолет

Краснодарский край

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В Краснодарском аэропорту 24 октября во время учений аварийно-спасательных служб потушили горящий самолет

«На территории международного аэропорта в Краснодаре проходят учения аварийно-спасательных служб. Их цель — проверить готовность и оснащенность службы аэропорта к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта в Краснодаре.

Сотрудники аэропорта выполнили все необходимые этапы работ своевременно и в полном объеме, добавили в пресс-службе.

Во время учений в социальных сетях появилось видео с горящим самолетом.

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