В аэропорту Краснодара во время учений загорелся самолет

Наша любимая рубрика паникующего вотсаппа. В аэропорту сейчас горит самолёт, кто-то тут же решил, что дело пахнет авикатастрофой. Но это только учения: списанный Як-42 выкатили на взлётно-посадочную полосу и подожгли ему колёса. Так что без паники. ⠀ Видео и инфа от @krd_jfk ⠀ #typicalkrd #краснодар #аэропорт #учения