В аэропорту Краснодара во время учений загорелся самолет
В Краснодарском аэропорту 24 октября во время учений аварийно-спасательных служб потушили горящий самолет
«На территории международного аэропорта в Краснодаре проходят учения аварийно-спасательных служб. Их цель — проверить готовность и оснащенность службы аэропорта к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта в Краснодаре.
Сотрудники аэропорта выполнили все необходимые этапы работ своевременно и в полном объеме, добавили в пресс-службе.
Во время учений в социальных сетях появилось видео с горящим самолетом.
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Наша любимая рубрика паникующего вотсаппа. В аэропорту сейчас горит самолёт, кто-то тут же решил, что дело пахнет авикатастрофой. Но это только учения: списанный Як-42 выкатили на взлётно-посадочную полосу и подожгли ему колёса. Так что без паники. ⠀ Видео и инфа от @krd_jfk ⠀ #typicalkrd #краснодар #аэропорт #учения
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