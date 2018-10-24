«Билайн» увеличил покрытие сети LTE в Краснодарском крае и Адыгее

«Билайн» увеличил зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Краснодарского края и Адыгеи

Количество базовых станций LTE за год в двух регионах выросло на 65%. В рамках проекта по модернизации ПАО «ВымпелКом» установило оборудование Nokia БС LTE в 18 населенных пунктах края и в 9 городах и поселках Адыгеи, после чего в этих районах запустили сеть LTE.

Таким образом, зона покрытия высокоскоростной сетью четвертого поколения в двух регионах увеличилась за год на 20%. Сейчас средняя скорость мобильного интернета составляет 3,2 Мбит/с, максимальная — 75 Мбит/с.

С октября 2017 по октябрь 2018 года число пользователей скоростного мобильного интернета увеличилось в 2,4 раза, объем трафика в сети LTE повысился почти в три раза, сообщает пресс-служба «Билайна».