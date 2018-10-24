Итальянская Eni покинула проект «Роснефти» на шельфе Черного моря
Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря
Компании договорились о разработке месторождений на шельфе Черного и Баренцева морей в июне 2013 года. Согласно договору, итальянская Eni смогла выйти из проекта после бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморской площади. Это произошло еще в марте, сообщили журналистам «Интерфакса» в аппарате правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте.
Сейчас идут переговоры об условиях временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.
В начале года компании разрабатывали первую поисково-оценочную скважину Мария-1 на шельфе Черного моря. Точка бурения находится на глубине 2109 метров, фактическая глубина скважины — 5265 метров. Тогда партнеры не получили притоков нефти.
Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляет 66,67%, Eni — 33,33%.
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