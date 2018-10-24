В Краснодаре подведут итоги конкурса детских рисунков «Я рисую ветер!»

В Краснодаре 21 октября завершился прием заявок на конкурс детских рисунков «Я рисую ветер!»

Заявки принимали с 15 сентября среди школьников возрастом от 7 до 13 лет. Конкурс организовало АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом», отвечающий за проекты по ветроэнергетике). Организаторам поступило более 500 заявок.

Итоги подведут до 28 октября, победителей наградят 29 октября. Церемония пройдет в городском Доме культуры Центрального внутригородского округа города Краснодара. Победители получат дипломы и подарки: гироскутеры, портативные колонки и наушники, лучшие работы покажут на выставке.

«Конкурс призван содействовать воспитанию у детей экологического поведения и интереса к энергетике, формированию творческого потенциала, а также привлечению внимания к ветроэнергетике, к вопросам энергосбережения, экологии, бережного отношения к природе», — рассказали в пресс-службе «НоваВинд».