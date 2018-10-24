На Дону бизнесмен испортил сельхозземли. Ущерб составил 13 млн рублей

Ростовская область

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В Ростовской области директора фирмы подозревают в невыплате заработной платы и загрязнении природы

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Установлено, что руководитель предприятия ООО «Южный торговый дом» при производстве щебня использовал земельный участок, который относится к категории сельхозназначения. В результате его деятельности ухудшилось состояние слоя почвы. Окружающей среде причинен вред в размере 13 млн рублей.

Также выяснилось, что перед бывшими работниками компании остались долги по зарплате за ноябрь 2017 года — март 2018 года. Размер задолженности составил более 200 тыс. рублей. Она до сих пор не погашена.

Уголовные дела возбудили по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы) и ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Расследование продолжается, сообщила 23 октября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как писали Юга.ру, на Дону за загрязнение окружающей среды будут судить директора мусороперерабатывающей организации.

Задолженность по зарплате Экология
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