В России кинотеатры планируют сделать удобными для инвалидов

Минкультуры России обязало владельцев кинотеатров оборудовать помещения специальными устройствами для инвалидов

23 октября вступил в силу приказ Минкультуры России, призванный обеспечить условия для показа национальных фильмов людям с нарушениями зрения и слуха.

Согласно документу, кинотеатры должны быть оборудованы специальными устройствами, которые позволят показывать фильмы с тифлокомментариями — лаконичными описаниями предметов для незрячих и слабовидящих людей. Также в кинозале должна быть функция просмотра фильмов с субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей.