В России кинотеатры планируют сделать удобными для инвалидов
Минкультуры России обязало владельцев кинотеатров оборудовать помещения специальными устройствами для инвалидов
23 октября вступил в силу приказ Минкультуры России, призванный обеспечить условия для показа национальных фильмов людям с нарушениями зрения и слуха.
Согласно документу, кинотеатры должны быть оборудованы специальными устройствами, которые позволят показывать фильмы с тифлокомментариями — лаконичными описаниями предметов для незрячих и слабовидящих людей. Также в кинозале должна быть функция просмотра фильмов с субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей.
Эти правила будут распространяться на все кинотеатры вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба ведомства.
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