В России кинотеатры планируют сделать удобными для инвалидов

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Минкультуры России обязало владельцев кинотеатров оборудовать помещения специальными устройствами для инвалидов

23 октября вступил в силу приказ Минкультуры России, призванный обеспечить условия для показа национальных фильмов людям с нарушениями зрения и слуха. 

Согласно документу, кинотеатры должны быть оборудованы специальными устройствами, которые позволят показывать фильмы с тифлокомментариями — лаконичными описаниями предметов для незрячих и слабовидящих людей. Также в кинозале должна быть функция просмотра фильмов с субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей. 

Эти правила будут распространяться на все кинотеатры вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба ведомства. 

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