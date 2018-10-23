В Дагестане в 11 селах отключили газ из-за аварии

В Табасаранском районе Дагестана 23 октября на газораспределительной станции произошла авария

Повреждение оборудования произошло в селе Сыртыч. В связи с этим без газа остались 2,2 тыс. человек из 11 сел. Ремонт станции начали около 11:40. Сейчас работы продолжаются, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.