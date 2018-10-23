На Дону начальника таможенного поста будут судить за взятку в 1,3 млн рублей

В Ростовской области начальника Краснянского таможенного поста обвиняют в получении взятки

Установлено, что с июня 2017 года по февраль 2018 года таможенник получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 1,3 млн рублей. За эти деньги товар бизнесмена беспрепятственно проходил таможенные процедуры и контроль.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Сейчас оно направлено в Донецкий городской суд Ростовской области, сообщила 23 октября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.