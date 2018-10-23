В Усть-Лабинске женщина зарезала сожителя. Он ругался, что она слишком медленно готовит обед

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске женщину обвиняют в убийстве сожителя

Следствие установило, что 21 августа в гостях у пары на улице Щорса были два соседа, они вместе выпивали. Сожитель 49-летней женщины попросил приготовить обед. Через некоторое время он стал упрекать ее в медлительности. Пара поссорилась, после чего злоумышленница взяла нож и не менее четырех раз ударила им в грудь мужчины. От ранений потерпевший скончался на месте. Один из гостей сообщил об этом в полицию.

Женщина полностью признала свою вину. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет смерть Убийство Усть-Лабинский район
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