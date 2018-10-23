Жители Музыкального микрорайона Краснодара из-за аварии остались без света

В Музыкальном микрорайоне Краснодара 23 октября произошла авария на электрических сетях

Без электричества остались жители улиц Мусоргского, Прокофьева, Есенина, Дунаевского и Агрохимической. Сейчас на месте аварии работают специалисты. В ЕДДС сообщили, что отключение произошло на линии 6-10 кВ. Из строя вышел подземный кабель. Место повреждения уже нашли. Работы планируют завершить к 18:00.

В ЕДДС уточнили, что при необходимости к месту аварии направят резервные источники питания. С помощью них свет в дома будут подавать по временной схеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.