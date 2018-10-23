Жители Музыкального микрорайона Краснодара из-за аварии остались без света

Краснодарский край

Распечатать

В Музыкальном микрорайоне Краснодара 23 октября произошла авария на электрических сетях

Читайте также:

Без электричества остались жители улиц Мусоргского, Прокофьева, Есенина, Дунаевского и Агрохимической. Сейчас на месте аварии работают специалисты. В ЕДДС сообщили, что отключение произошло на линии 6-10 кВ. Из строя вышел подземный кабель. Место повреждения уже нашли. Работы планируют завершить к 18:00.

В ЕДДС уточнили, что при необходимости к месту аварии направят резервные источники питания. С помощью них свет в дома будут подавать по временной схеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Аварии Краснодар Энергетика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России кинотеатры планируют сделать удобными для инвалидов
В Краснодаре упразднили управление здравоохранения
Вандерсон предположил, что однажды может сыграть за сборную России
В Дагестане в 11 селах отключили газ из-за аварии
На Дону начальника таможенного поста будут судить за взятку в 1,3 млн рублей
Медведев ликвидировал игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае

Лента новостей

Статьи

Интернет против подростков

Как кубанские священники, чиновники и депутаты обсуждали воспитание молодежи

Статьи

«Нет смысла скрывать красивые места»

Интервью с Евгением Маханько, создателем туристического проекта «Кукарта»

Статьи

«Компьютер не учит, учит учитель». Что такое «Яндекс.Учебник»

И кому он будет полезен

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале