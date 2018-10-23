В Дагестане осудили двоих мужчин, которые не сообщили в полицию о планах знакомого уехать в Сирию

Дагестан, Краснодарский край

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В Дагестане осудили двоих мужчин за несообщение о преступлении

В 2017 году по материалам УФСБ РФ по Краснодарскому краю жителя Туапсинского района осудили по ст 205.5 УК РФ (Приготовление к вступлению в террористическую организацию). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Во время расследования этого дела сотрудники УФСБ установили двух жителей Дагестана, которые знали о намерениях осужденного выехать в Сирию и вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Мужчин осудили по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Терроризм ФСБ
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