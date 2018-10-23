МВД Ростовской области хочет ввести комендантский час для подростков до 18 лет

Ростовская область

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В Ростовской области полиция предложила ужесточить правила нахождения подростков на улице

Об этом рассказала старший инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области Анна Гугуева. По ее словам, донская полиция внесла предложение об ужесточении комендантского часа в региональное Заксобрание, пишет «Коммерсантъ-Юг»

Сейчас в Ростовской области запрет нахождения на улице без взрослых действует с 22:00 до 6:00 и распространяется на детей до 16 лет. По мнению полицейских, его нужно распространить и на подростков до 18 лет. А также ввести круглосуточный комендантский час для детей до семи лет.

Необходимые поправки планируют ввести в 346-й областной закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Он появился в 2009 году.

Дети Полиция
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