Житель Ростовской области за нападение на следователя получил шесть лет колонии
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростовской области вынесли приговор жителю Зерноградского района, который угрожал убийством следователю
Установлено, что в декабре 2017 года мужчину подозревали в совершении кражи. После допроса он напал на следователя, ударил его и стал душить, угрожая убийством. В результате правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила 22 октября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
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