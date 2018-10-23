Житель Ростовской области за нападение на следователя получил шесть лет колонии

В Ростовской области вынесли приговор жителю Зерноградского района, который угрожал убийством следователю

Установлено, что в декабре 2017 года мужчину подозревали в совершении кражи. После допроса он напал на следователя, ударил его и стал душить, угрожая убийством. В результате правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила 22 октября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.