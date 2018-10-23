В Ростове неизвестный четыре раза выстрелил в жителя Дагестана

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 21 октября произошел конфликт, в результате которого ранения получил 37-летний мужчина

По данным следствия, на улице Красноармейской неизвестный четыре раза выстрелил в жителя Дагестана. Он получил огнестрельные ранения в живот и позвоночник. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Сейчас следствие устанавливает личность стрелявшего и обстоятельства происшествия.

Происшествия
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