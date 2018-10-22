Прокурор попросил отпустить Беньяша из-под ареста. Судья огласит решение завтра

Краснодарский краевой суд огласит решение по вопросу освобождения из-под стражи адвоката Михаила Беньяша 23 октября

Апелляционные жалобы Беньяша и 15 его защитников на заключение его под стражу суд рассмотрел 22 октября. Они выступили за отмену постановления об аресте.

Признать решение о заключении Беньяша под стражу незаконным попросила и прокурор.

«Как следует из постановления суда первой инстанции, Михаил Беньяш может скрыться, угрожать, уничтожать доказательства, не было представлено никаких доказательств. Суд не привел никаких доказательств в обосновании своих выводов. Данное постановление не отвечает требованиям. Прошу постановление Ленинского районного суда отменить», — приводит слова прокурора в своем фейбуке журналист Александр Савельев.

Судья объявил перерыв, он огласит решение завтра в 9:00.