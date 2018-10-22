Прокурор попросил отпустить Беньяша из-под ареста. Судья огласит решение завтра
Краснодарский краевой суд огласит решение по вопросу освобождения из-под стражи адвоката Михаила Беньяша 23 октября
Апелляционные жалобы Беньяша и 15 его защитников на заключение его под стражу суд рассмотрел 22 октября. Они выступили за отмену постановления об аресте.
Признать решение о заключении Беньяша под стражу незаконным попросила и прокурор.
«Как следует из постановления суда первой инстанции, Михаил Беньяш может скрыться, угрожать, уничтожать доказательства, не было представлено никаких доказательств. Суд не привел никаких доказательств в обосновании своих выводов. Данное постановление не отвечает требованиям. Прошу постановление Ленинского районного суда отменить», — приводит слова прокурора в своем фейбуке журналист Александр Савельев.
Судья объявил перерыв, он огласит решение завтра в 9:00.
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Как сообщали Юга.ру, сотрудники полиции в штатском задержали Михаила Беньяша в Краснодаре 9 сентября, в день проведения акции против пенсионной реформы. После задержания он заявил о своем избиении. Через два дня Беньяша арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.
В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании. В отношении Беньяша возбудили два уголовных дела — о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) (Беньяш якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого; при этом Федеральная палата адвокатов обнаружила расхождения в рапортах полицейских) и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ) из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и продолжал нарушать порядок в холле.
Ленинский районный суд Краснодара 28 сентября арестовал Беньяша на два месяца.
В защиту адвоката вступились несколько сотен адвокатов; президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко назвал арест незаконным и попросил прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять под личный контроль дело Беньяша и посодействовать его освобождению.
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
Cобытия Краснодара с 22 по 28 октября
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