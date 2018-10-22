В Таганроге мужчина кидал из окна петарды. На взрывы съехалась Росгвардия

В Таганроге проводят проверку после взрывов, слышных в одном из дворов по улице Шило

Информация о том, что во дворе пятиэтажки слышны взрывы, появилась в соцсетях. По словам очевидцев, к месту происшествия приехали сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции, территорию оцепили.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по предварительным данным, это были звуки разорвавшихся петард.

«В полицию поступило заявление о хлопке. На место выехал наряд полиции. По предварительным данным, петарды из окна кидал мужчина. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

По информации 161.ru, к инциденту привела семейная ссора. Корреспонденту издания «Ёрш. Таганрог» соседи мужчины рассказали, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По их словам, он забрал из школы детей, не предупредив об этом их мать, затем заперся в квартире со старшим сыном, а младшего выставил. Тот якобы пришел в магазин в слезах и попросил позвонить его матери.

Агентство «360» передает, что бросал мужчина взрывпакеты, повредив некоторые автомобили, стоящие под окнами. Прибывшие на место происшествия правоохранители искали неразорвавшиеся взрывпакеты.

Дверь в квартиру мужчины взломали, его задержали.