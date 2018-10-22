В Кавказском заповеднике установили новые мосты через реки Белая и Холодная
В Кавказском заповеднике установили мосты на месте демонтированных
Подвесные мосты длиной в 25 метров пролегают через реку Холодную и реку Белую на приюте Фишт. Они расположены на высоте двух метров. Ранее там были старые мосты, которые полностью демонтировали, прежде чем устанавливать новые.
Сначала по берегам закрепили металлические конструкции, которые называют быками, между ними натиянули тросы, после уложили дощатое покрытие. При создании конструкций специалисты рассчитали возможный уровень подъема воды и ширину разлива. Они учли максимальную нагрузку, которую сможет выдержать мост.
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По этим мостам каждый год проходят тысячи туристов, потому что эта дорога ведет к самым популярным местам отдыха в заповеднике. Всего на территории более 25 мостов, которые сооружают для преодоления больших и малых водных преград, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.
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