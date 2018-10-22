В Новороссийске парня на стройке ударило током

В Новороссийске 20-летний парень получил удар током во время заливки бетона

Инцидент произошел ночью 21 октября. В скорую помощь поступило сообщение о том, что 20-летний парень получил серьезную электротравму на строительной площадке в Цемдолине.

Установлено, что бригада рабочих заливала бетон. Стрела бетононасоса задела пролет линии электропередачи, в результате пострадал один из рабочих.

Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился без сознания — в состоянии клинической смерти. Через 14 минут врачам удалось запустить работу его сердца, рассказала «Нашей газете Новороссийск» главный врач МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Светлана Андреева.