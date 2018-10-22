В Новороссийске парня на стройке ударило током

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 20-летний парень получил удар током во время заливки бетона

Инцидент произошел ночью 21 октября. В скорую помощь поступило сообщение о том, что 20-летний парень получил серьезную электротравму на строительной площадке в Цемдолине. 

Установлено, что бригада рабочих заливала бетон. Стрела бетононасоса задела пролет линии электропередачи, в результате пострадал один из рабочих. 

Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился без сознания — в состоянии клинической смерти. Через 14 минут врачам удалось запустить работу его сердца, рассказала «Нашей газете Новороссийск» главный врач МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Светлана Андреева.

Как писали Юга.ру, 9 октября на стройке в Новороссийске на одного из рабочих упали прутья арматуры, спасти его не удалось. 

Новороссийск Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

После взрыва газа в религиозной организации около колледжа в Керчи возбудили уголовное дело
В Таганроге мужчина кидал из окна петарды. На взрывы съехалась Росгвардия
Власти Кубани к 2021 году хотят сделать самбо обязательным уроком во всех школах
В Кавказском заповеднике установили новые мосты через реки Белая и Холодная
Спасатели нашли тело туриста, который пропал в районе горы Цахвоа
В Новороссийске парня на стройке ударило током

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале