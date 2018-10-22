В Краснодаре из-за аварии остановились трамваи до Юбилейного и Славянского
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре днем 22 октября произошла авария на подстанции «Юго-Западная»
По данным ЕДДС, в 15:50 из-за отключения электроэнергии остановилось движение трамваев и троллейбусов, следующих в Юбилейный и Славянский микрорайоны. Электричества нет в некоторых жилых домах и соцобъектах.
Ремонт идет на блоках ПС-220 и ПС-208 подстанции «Юго-Западная». На месте работают специалисты филиала АО «НЭСК — электросети» — «Краснодарэлектросеть», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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