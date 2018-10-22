Пилоты разбившегося самолета Л-39 были выпускниками Краснодарского авиационного училища

В Краснодарском крае в акватории Азовского моря 22 октября завершили поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Л-39

В Минобороны подтвердили, что тела погибших пилотов обнаружили. Уже установлены их имена. Это 22-летний уроженец Липецка Андрей Середин и 23-летий Владислав Нелевда из Астраханской области. В 2018 году они окончили Краснодарское летное училище имени Серова, пишет «Российская газета» .

Как сообщали Юга.ру, самолет Л-39 потерпел крушение 18 октября в районе станицы Должанской. Это произошло во время планового учебного полета. На месте падения обнаружили обломки самолета и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было.

В поисках участвовали около 200 человек, в том числе водолазы. На месте крушения 20 октября нашли фрагменты тела.