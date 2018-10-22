Исследование: Пользователи Tele2 предпочитают комедии и женские журналы

Оператор мобильной связи Tele2 выяснил, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании

Компания проанализировала работу приложения Tele2 TV с января по сентябрь. Исследование показало, что более 70% абонентов использует его для просмотра телеканалов, 20% зрителей предпочитают кино, остальная часть пользуется онлайн-кинотеатром Amediateka и другими разделами.

Выяснилось, что самыми популярными каналами среди абонентов, установивших приложение, оказались ТНТ, РЕН ТВ и СТС. На четвертом месте по популярности оказался Первый канал, сообщили 22 октября в пресс-службе компании Tele2.

Оператор также составил рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2 на юге. На первом месте оказалась российская комедия «Ночная смена», на втором — приключенческий фильм «Танки». Третью строчку заняла история одного преображения «Я худею», которая вошла также в тройку успешных отечественных фильмов этого года. Мистический триллер «Гоголь. Вий» — на восьмом месте в рейтинге пользовательских предпочтений.

Согласно исследованию, на юге 88% пользователей приложения Tele2 TV смотрят фильмы и телепрограммы со смартфонов, 12% абонентов — с планшета. При этом 83% пользователей смотрят контент через устройства на базе Android, 17% — на базе iOS.

Компания проанализировала предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы». С апреля — с момента запуска приложения — число читателей онлайн-периодики выросло более чем на 10%. Самым читаемым онлайн-журналом оказался Cosmopolitan. На него приходится более 9% аудитории. На втором и третьем месте оказались мужские журналы Maxim и Playboy соответственно. Четвертую строчку занимает женский журнал «Лиза».

Журнал Psychologies, который в целом по России находится на пятом по популярности месте, на юге не вошел в топ-10. Также не пользуется спросом журнал «Популярная механика», который в общероссийском списке занимает восьмое место. Пользователи предпочитают развлекательные журналы «ОК!» (4,2%) и StarHit (3,2%). Список наиболее читаемых на юге изданий замыкают журналы «АвтоМир» и Forbes.