Роскомнадзор пообещал наказать СМИ за публикацию видео с нападением на керченский колледж

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за публикацию непроверенной информации и видео нападения на колледж в Керчи

«Кто недавно опубликовал видео, на котором запечатлено реальное убийство, получит предупреждение Роскомнадзора», — сказал в эфире радио «Спутник в Крыму» замминистра внутренней политики, информации и связи РК Вадим Первых, пишет РИА «Новости».

Первых уточнил, что особое внимание уделят тем СМИ, которые опубликовали видео нападения на Керченский политехнический колледж, снятые камерами видеонаблюдения.

Кроме того, Роскомнадзор пообещал наказать телеканалы, агентства и издания, которые публиковали персональные данные несовершеннолетних погибших и пострадавших без согласия их родителей.

«Все перед законом одинаковы. Есть вещи, которые публиковать нельзя. Это точно так же, как нарушение опубликованного указа о трехдневном трауре, в котором отражены многие позиции касательно развлекательного контента. Роскомнадзор в том числе следит за соблюдением требований проведения информационных мероприятий в день траура», — отметил Первых.