В Сочи «МегаФон» дал мастер-класс по Big Data и искусственному интеллекту

В Сочи 22 октября компания «МегаФон» провела мастер-класс о Big Data и искусственном интеллекте

«МегаФон» участвовал в саммите молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки». Сотрудники компании провели мастер-класс, где показали студентам возможности анализа больших данных и построения моделей искусственного интеллекта для бизнес-процессов.

«Наш мастер-класс — это виртуальная игра, в ходе которой ребята проходят в командах все этапы реализации и разработки проекта аналитического сервиса. Наша задача — показать на реальном примере, какие сегодня стоят вызовы перед индустрией. Будущие выпускники технологических вузов уже сейчас выбирают свой профессиональный путь, и мы хотим помочь развиваться в интересных для них направлениях: вместе создавать проекты, подсказывать идеи для бизнеса или придумывать что-то новое», — рассказал руководитель по аналитическим сервисам корпоративного хранилища данных компании «МегаФон» Андрей Уваров.

На саммите молодым специалистам рассказывали о магистерских программах и о стажировках в высокотехнологичных компаниях. В мероприятии участвовали около 300 человек из более чем 20 регионов. Темой саммита стали когнитивные исследования и качество человеческого капитала, искусственный интеллект и информационные технологии, генетика и наука о жизни, сообщает пресс-служба «МегаФона».