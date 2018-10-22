В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием самосвала

Дагестан

Распечатать

В Кумторкалинском районе Дагестана 21 октября при столкновении двух машин погиб человек

ДТП произошло в 19:10 на окраине поселка Тюбе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в самосвал КамаАЗ-55111.

В результате водитель ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте. Его пассажирку доставили в больницу в Махачкале, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Дагестан. 

Как писали Юга.ру, 17 октября в Дагестане произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще шестеро пострадали, среди них трое детей.

Автомобили ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Владикавказа потребовал закрыть горевший завод и перенести его на Урал
Обязанности вице-мэра Сочи будет исполнять начальник правового департамента
Власти Сочи обещают скоро предоставить обещанную квартиру победителю шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникову
В КТТУ заявили о сокращении долгов в два раза с начала года
Сбербанк повысил ипотечные ставки
На Кубани завершили поисковую операцию на месте падения самолета Л-39

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале