В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием самосвала
Дагестан Ксения Мареич
В Кумторкалинском районе Дагестана 21 октября при столкновении двух машин погиб человек
ДТП произошло в 19:10 на окраине поселка Тюбе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в самосвал КамаАЗ-55111.
В результате водитель ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте. Его пассажирку доставили в больницу в Махачкале, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, 17 октября в Дагестане произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще шестеро пострадали, среди них трое детей.
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