В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием самосвала

В Кумторкалинском районе Дагестана 21 октября при столкновении двух машин погиб человек

ДТП произошло в 19:10 на окраине поселка Тюбе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в самосвал КамаАЗ-55111.

В результате водитель ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте. Его пассажирку доставили в больницу в Махачкале, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.