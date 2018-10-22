Аниту Цой госпитализировали после концерта в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Российскую певицу Аниту Цой 21 октября срочно доставили в больницу из-за воспаления желчного пузыря

Артистка в сториз в своем инстаграме рассказала, что попала в больницу, из-за чего ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани переносятся. 

Анита Цой пожаловалась на острую боль в области поясницы. По мнению медиков, это может быть результат воспалительного процесса в организме, пишет РИА «Новости».

Ночью 22 октября певица с бригадой врачей вылетела в Москву. Ее менеджер Дмитрий Бушуев рассказал, что у артистки обострилась желчнокаменная болезнь, поэтому необходима операция. Он отметил, что операция не срочная, но сделать ее нужно. О датах проведения концертов, которые пришлось отменить, пока неизвестно. 

Певице провели экстренную операцию 7 октября в Ташкенте — за два дня до концерта. По данным «Известий», у нее нашли камень в желчном пузыре. 

Анита Цой должна была выступать в Набережных Челнах 23 октября, в Самаре — 24 октября и 25 октября в Казани.

Анитай Цой — российская певица корейского происхождения. Начала музыкальную карьеру в 1996 году, владеет несколькими музыкальными инструментами, исполняет песни в стиле поп-рока, R&B и других стилей. У певицы есть семь альбомов и двадцати синглов. 

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