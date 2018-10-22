На Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя
Ростовская область Маша Волобуева
МЧС по Ростовской области 22 октября объявил экстренное предупреждение по ухудшению погоды
По данным пресс-службы ведомства, в регионе до конца суток ожидается сильный дождь.
МЧС призвало жителей региона быть внимательными, исключить пребывание на улице, быть осторожными при парковке и избегать линий электропередач, деревьев, витрин и рекламных щитов.
При необходимости надо обращаться по телефонам: 101 или (863) 239-99-99.
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