На Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя

Ростовская область

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МЧС по Ростовской области 22 октября объявил экстренное предупреждение по ухудшению погоды

По данным пресс-службы ведомства, в регионе до конца суток ожидается сильный дождь.

МЧС призвало жителей региона быть внимательными, исключить пребывание на улице, быть осторожными при парковке и избегать линий электропередач, деревьев, витрин и рекламных щитов.

При необходимости надо обращаться по телефонам: 101 или (863) 239-99-99.

МЧС Погода
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