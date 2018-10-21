В России вступили в силу новые правила возврата водительских прав

В России с 20 октября восстановить права можно по новым правилам

Чтобы вернуть права в случае их лишения, водителям необходимо будет полностью заплатить все штрафы. Кроме того, теперь нарушителю придется заново сдавать экзамены в ГИБДД. После этого для возврата прав необходимо будет предоставить паспорт, результаты экзаменов на правила дорожного движения и квитанцию об оплате штрафов. Документ с изменениями опубликован на официальном портале правовой информации.

Если водителя лишили прав за езду в пьяном виде, ему дополнительно придется пройти медицинское освидетельствование.

Заявление для получения прав в любом подразделении Госавтоинспекции необходимо подать не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав.