В Севастополе мужчина украл у туриста телефон за 100 тыс. рублей

В Севастополе мужчину заподозрили в краже телефона за 100 тыс. рублей

С заявлением о краже в полицию обратился 36-летний житель Пятигорска. Он рассказал, что у него украли мобильный телефон стоимостью 100 тыс. рублей.

Сотрудники полиции позже задержали 38-летнего жителя Хабаровского края. Выяснилось, что в торговом центре мужчина оставил телефон без присмотра возле банкомата, этим воспользовался похититель. Злоумышленник не успел продать телефон, его вернули владельцу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.