В Крыму перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами
В пригороде Судака 21 октября перевернулся микроавтобус, в котором находилось десять человек
Авария произошла в 6:30 недалеко от села Грушевки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen, в котором находилось десять человек, не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Это произошло из-за плохой погоды и сложной дорожной обстановки.
В результате ДТП пострадали четыре человека, они получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
И другие события Краснодара 20 и 21 октября в обзоре Афиши Юга.ру
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
Чем заняться на выходных. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.