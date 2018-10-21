В Крыму перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами

Крым

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В пригороде Судака 21 октября перевернулся микроавтобус, в котором находилось десять человек

Авария произошла в 6:30 недалеко от села Грушевки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen, в котором находилось десять человек, не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Это произошло из-за плохой погоды и сложной дорожной обстановки.

В результате ДТП пострадали четыре человека, они получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ДТП Крым
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