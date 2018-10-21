На Кубани в начале недели будет тепло и дождливо

В Краснодарском крае с 22 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди

По данным гидрометцентра России, в понедельник в Краснодаре возможен небольшой дождь. Днем термометры покажут до 22 °С, местами до 24 °С. Ветер 3 м/с, местами порывы 7-8 м/с.

Всю неделю в Краснодаре временами будут идти дожди. В первую половину недели днем воздух прогреется до 20-22 °С, ночью — до 10-11 °С. Ветер 2-3 м/с.

На побережье Черного моря в начале недели местами будет дождь. Дневная температура — 20-24 °С, ночью ожидается 13-15 °С. Ветер 2-4 м/с.