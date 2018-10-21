В Приморско-Ахтарске мужина попытался проглотить пакет с наркотиком

В Приморско-Ахтарске мужчину заподозрили в незаконном хранении наркотиков

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда» полицейские остановили на улице подозрительного мужчину. Во время личного досмотра у 45-летнего местного жителя в кармане брюк нашли сверток с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество — наркотик массой 0,39 граммов.

Раннее неоднократно судимый мужчина рассказал в полиции, что купил наркотики закладкой в Краснодаре, чтобы употребить. Во время оформления материалов дела, злоумышленник попытался проглотить пакет с веществом, однако полицейские ему помешали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ведется следствие, сообщила 20 октября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.