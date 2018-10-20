В Краснодаре произошел пожар в малярном цеху

Краснодарский край

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На Ростовском шоссе в Краснодаре потушили возгорание на территории малярного цеха

Сообщение о пожаре поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон около 14 часов.

«В 14:09 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К 14:17 пожал был локализован на площади 50 кв. метров, а в 14:23 ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Краснодар Пожары
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