В Краснодаре произошел пожар в малярном цеху
Краснодарский край Елена Лободина
На Ростовском шоссе в Краснодаре потушили возгорание на территории малярного цеха
Сообщение о пожаре поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон около 14 часов.
«В 14:09 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К 14:17 пожал был локализован на площади 50 кв. метров, а в 14:23 ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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