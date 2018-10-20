На Кубани, в Крыму и на Урале похоронят шестерых погибших в Керчи
20 октября в Крыму, на Урале и в Краснодарском крае пройдут похороны еще шести погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже
В Краснодарском крае в поселок Сенной Темрюкского района доставлено тело 19-летнего студента. А в поселке Мирском Кавказского района пройдут похороны двух преподавателей колледжа — матери и дочери 1961 и 1991 годов рождения. Дочь была заведующей центра профориентации, а ее мать — замдиректора колледжа по учебной работе.
В Керчи завтра похоронят студентку, которая умерла по дороге в больницу. Еще одну студентку похоронят в Ленинском районе Крыма.
Также сегодня пройдут похороны молодого человека, приехавшего учиться в Керчь из Челябинской области, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний учащийся это учебного заведения Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. Кроме того, около 50 человек получили ранения.
Часть 14 жертв трагедии похоронили в Керчи и других районах Крыма 19 октября.
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