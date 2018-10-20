На Кубани, в Крыму и на Урале похоронят шестерых погибших в Керчи

20 октября в Крыму, на Урале и в Краснодарском крае пройдут похороны еще шести погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже

В Краснодарском крае в поселок Сенной Темрюкского района доставлено тело 19-летнего студента. А в поселке Мирском Кавказского района пройдут похороны двух преподавателей колледжа — матери и дочери 1961 и 1991 годов рождения. Дочь была заведующей центра профориентации, а ее мать — замдиректора колледжа по учебной работе.

В Керчи завтра похоронят студентку, которая умерла по дороге в больницу. Еще одну студентку похоронят в Ленинском районе Крыма.

Также сегодня пройдут похороны молодого человека, приехавшего учиться в Керчь из Челябинской области, передает ТАСС.