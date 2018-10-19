У торгового центра в Майкопе произошел конфликт со стрельбой. Сотрудника магазина ранил его начальник

Адыгея

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В Майкопе на парковке одного из торговых центров произошел конфликт между управляющим магазина и его работником

Инцидент произошел около 14 часов 19 октября на улице Хакурате. В конфликте участвовали 42-летний мужчина, представляющий интересы владельца торговой точки, и его 44-летний работник. 

«Предварительно установлено, что владелец магазина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в работника. Пострадавший госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. 

Управляющего магазина задержали, другого мужчину доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

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