У торгового центра в Майкопе произошел конфликт со стрельбой. Сотрудника магазина ранил его начальник
В Майкопе на парковке одного из торговых центров произошел конфликт между управляющим магазина и его работником
Инцидент произошел около 14 часов 19 октября на улице Хакурате. В конфликте участвовали 42-летний мужчина, представляющий интересы владельца торговой точки, и его 44-летний работник.
«Предварительно установлено, что владелец магазина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в работника. Пострадавший госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Управляющего магазина задержали, другого мужчину доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.
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